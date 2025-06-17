148 gündür tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tahliye!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda görüldü.
Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliyesine karar verildi.
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