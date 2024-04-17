“14 Aralık’ta ithal ettiniz mi?”  

İsviçre’deki yasağın ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki ithalatçılara “Beypazarı maden suyu” uyarısı:

İsviçre, Beypazarı marka maden suyunda yüksek miktarda bora rastlanması sebebiyle ürünün tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu maden suyunun "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu” iddia edildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu gelişme üzerine Kıbrıs’ın kuzeyinde de tüketilen maden suyu ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ithalatçı firmalara uyarıda bulundu.

Daireden firmalara gönderilen yazıda, 14 Aralık 2023 tarihinde ithal edilen Beypazarı marka maden suyu olup olmadığı soruldu, bilgi talep edildi.

Elde edilen bilgilere göre Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ithalatçılara yönelik cevap için verdiği süre bugün dolacak.

Öte yandan market raflarında yer alan ve söz konusu tarihte ithal edilen ürünler olup olmadığı, denetimin yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

Bu arada Beypazarı isimli markadan da konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, “İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz” yorumunda bulunuldu.