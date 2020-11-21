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  3. Karpaz’da Covid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi
1322 test yapıldı, 17 pozitif vaka

1322 test yapıldı, 17 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen vakalar - 11

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 253.063

Toplam Vaka Sayısı- 1048

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 982

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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