"13 maaş ve hayat pahalılığı devam edecek"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, imzalanan ekonomik protokolde 13 maaşın kaldırılması veya kamuda hayat pahalılığı artışının kaldırılması gibi önlemler olmadığını açıkladı.

BRT canlı yayınına katılan Sucuoğlu “Hayat pahalılığı ve 13 maaş… HP’yi yapmayacaksınız, 13 maaşı vermeyeceksiniz gibi bir durum yok” dedi.

Türkiye ile daha önce imzalanan protokollere işaret eden Başbakan “1 yıllık aralarla imzalanıyor protokoller. Şu ana kadar arzu edilen seviyede olmadı. Ertelemeler, göz ardı etmeler… Bu işi popülizmden uzak yapacağız, radikal karar almaktan çekinmeyeceğiz, herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu.