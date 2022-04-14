Sucuoğlu Ankara’da konuştu: “Dedikoduyu seven bir toplumuz"

Elektrik Kurumu’nun özelleştirileceğine dair iddiaları reddeden Faiz Sucuoğlu bunların "dedikodu" olduğunu söyledi, “Dedikoduyu seven bir toplumuz" dedi.

BRT yayınında ekonomik protokolü değerlendiren Sucuoğlu “KIB-TEK’le ilgili söylentiler dolaşıyor. Özelleşme olacak, şöyle olacak. Böyle bir şey yok. Dedikodu seven bir toplumuz. Böyle bir şey yok. X şirket geldi de 'biz elektrik üretmek istiyoruz' dedi, yok böyle bir şey" diye konuştu.

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