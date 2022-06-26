11 yaşındaki çocuğun üzerine kale devrildi

Dikmen futbol sahasında, futbol oynadığı sırada ağır yaralanan 11 yaşındaki Kadir Karataş hastaneye kaldırıldı. Polisten verilen bilgiye göre dün öğleden sonra saat 17.30 sıralarında, arkadaşları ile futbol oynayan 11 yaşındaki Kadir, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunmasıyla seyyar kale üzerine devrildi. Başından ve kolundan yaralanan Karataş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polisin paylaştığı bilgi şu şekilde: 25.06.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Dikmen’de futbol sahası içerisinde arkadaşları ile futbol oynayan Kadir KARATAŞ (E-11), kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunması sonucu, demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi başından ve sol kolundan yaralanmıştır. Olayda yaralanan Kadir KARATAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.