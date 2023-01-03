11 ayda, 1 milyon 478 bin 418 giriş

11 AYDA LİMANLARDAKİ YOLCU DAĞILIMI:

Limanlardan giriş yapan toplam yolcu sayısı: 1.478.418 (Ercan dahil)

Ercan Havaalanı: 1.325.175

Girne Limanı: 122.331

Mağusa Limanı: 30.634

Karpaz Limanı: 278

Ayşe GÜLER

Turizm Bakanlığı Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık verilerine göre Ercan Havaalanı dahil, limanlardan 1 milyon 478 bin 418 yolcu giriş yaptı. Artan uçak bileti fiyatlarına rağmen, ülkeye girişlerde yolcuların ilk tercihi Ercan Havaalanı oldu.

Yolcuların yüzde 90’ı Kıbrıs’ın kuzeyine girişte Ercan Havaalanı’nı tercih etti.

Girne Limanı yüzde 8, Mağusa Limanı ise yüzde 2’lik paya sahip oldu.

Yalnızca Ercan’dan 1 milyon 325 bin yolcu…

Resmi verilere göre, Ocak-Kasım döneminde Ercan Havaalanı’ndan 1 milyon 325 bin 175 yolcu giriş yaptı.

Bu yolcuların 873 bin 54’ü TC uyrukluydu.

Uyruklar…

Verilerde yolcuların uyrukları da detaylandırıldı.

Buna göre; aynı dönemde ‘diğer yabancı’ diye adlandırılan 270 bin 953 yolcu da Ercan’dan geldi.

Öte yandan 181 bin 168 KKTC uyruklu vatandaş da söz konusu tarihlerde adaya Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptı.

Girne Limanı…

Aynı dönemde Girne Limanı’ndan ise 122 bin 331 yolcu giriş yaptı.

Girne Limanı’ndan da adaya gelen yolcuların ağırlıklı olarak TC uyruklu olduğu görüldü.

11 ayda TC uyruklu 93 bin 127, 20 bin 81 KKTC vatandaşı, 9 bin 123 de ‘diğer yabancı’ uyruklu yolcu Girne Limanı’ndan geldi.

Mağusa Limanı…

Verilerde Mağusa Limanı’ndan adaya gelen yolcuların dağılımı da paylaşıldı.

Buna göre Ocak-Kasım döneminde Mağusa Limanı’ndan 30 bin 634 yolcu giriş yaptı.

Bu yolcuların 24 bin 802’si TC, 4 bin 923’ü KKTC vatandaşı idi.

Aynı dönemde ‘diğer yabancı’ olarak belirtilen 909 kişi de Mağusa Limanı’ndan adaya geldi.

Bunun yanı sıra 278 kişi de Karpaz Limanı’ndan adaya giriş yaptı.