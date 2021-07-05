11.559 test, 52'si yerel 66 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.559 olup, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1

Girne

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3

5 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 52

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742

Toplam Vaka Sayısı: 8416

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 893

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2870

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 20.656