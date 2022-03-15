105 yabancı uyrukluya taşınmaz mal alma ve kiralama izni
105 yabancı uyrukluya taşınmaz mal alma ve kiralama izni verildi.
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105 yabancı uyrukluya taşınmaz mal alma ve kiralama izni verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Bakanlar Kurulu’nun Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca 105 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma veya kiralama izni verilmesine karar verdi.
Karar, Resmi Gazete’de de yayımlandı:
“KARAR SAYISI: F.S.(K-II)77-2022 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 105 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”
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