105 hak sahibine Kermiya bölgesindeki arazilerinin tapuları takdim edildi

Güzelyurt Bölgesi Birinci Etap Şehit Çocuğu Arsa Dağıtımı Töreni, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapıldı. Törende, 105 hak sahibine tapuları takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın da hazır bulunduğu tören, şehitler huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından, açılış konuşmalarına geçildi.

Konuşmaların ardından 105 hak Lefkoşa'nın Kermiya bölgesindeki arazilerinin tapuları takdim edildi.

YENİDÜZEN, kısa süre önce konuyu gündeme getirmişti.

“Bakan, müdüre söz geçiremiyor”