“Bakan, müdüre söz geçiremiyor”

Serap ŞAHİN

Yaklaşık 17 yıldır farklı sorunla karşılaşan ve hak sahibi oldukları arsaların koçanlarını bir türlü alamayan şehit çocukları YENİDÜZEN’e konuştu, hükümet tarafından “oyalandıklarını” söyledi.

Arsaların bulunduğu bölgeye giden YENİDÜZEN ekibi, belediyenin imar izni vermiş olduğu arsalarda inşaatların başladığını gözlemledi. Ancak Hükümet, tapuları bir türlü veremedi…

Şehit çocukları, sorunun çözümlenmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un talimat verdiğini ancak Tapu Dairesi Müdürü Ali Alioğlu’na “söz geçiremediğini” iddia etti.

Şehit aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaparak, “İnsanlar yeterince mağdur oldu. Bir an evvel bu koçanların hazırlanıp şehit çocuklarına verilmesi gerekiyor” dedi.

YENİDÜZEN’in konuyla ilgili ulaştığı Tapu Dairesi Müdürü Ali Alioğlu ise; projenin büyük olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi, detay veremeyeceğini ifade etti.

Şehit aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan

“4 arsada sorun vardı”

Ziya Öztürkler döneminde bütçeye büyük oranda para konulduğunu ve alt yapı çalışmalarına başlandığını belirten Şehit aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Gelinen zamanda da yine bakan değişti. 4 tane arsada sorun vardı. Ama 4 arsanın sorunu o kadar da büyületebilecek bir sorun değildi. Zamanında parsellenirken arsalar resmi yolun üzerine oturtuldu. Önce bu konuda bir sorun yaşadık. 18 sene önce oraları askeri bölge sayılıyordu fakat sivilleştirildi. Asker şimdi oraya karışmıyor” şeklinde konuştu.

Yol ile ilgili, hükümete önerileri olduğunu da belirten Benan, ilgili yolun 5 metre güneye doğru kaydırılması veya söz konusu 4 arsayı iptal edip iç kısımlardan başka arsa verilmesi durumunda sorunun çözülebileceğini ifade etti.

“Güzelyurt bölgesindeki şehit çocukları kaderine bırakıldı”

Lefkoşa’dan verilen şehit çocuğu arsalarının alt yapıları için, zaman içinde çok uğraşıldığını belirten Benan, 17 yıldır hiçbir şey yapılmadığını ve Güzelyurt bölgesindeki şehit çocuklarının kaderine bırakıldığını söyledi. Dernekte 6 yıldır başkan olduğuna işaret eden Benan, “Ben yerimdeyim ama her 8-9 ayda bir bakan değişiyor, müsteşar değişiyor, ilgili müdürlükler değişiyor. 6 sene içinde 10 tane müdür, 10 tane müsteşar değişti. Yeni gelenler de eski konuları bilmiyor. Her seferinde başa dönüyoruz. Bir kısır döngü içindeyiz ve kendi etrafımızda dönüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bir an evvel koçanların hazırlanıp şehit çocuklarına verilmesi gerekiyor”

“Tapu verilmesi için uğraşıyoruz ve her seferinde farklı müdürlerle muhatap olduğumuz için süreç uzuyor” diyen Gürsel Benan, İç İşleri Bakanı Dursun Oğuz’un tapuların verilmesine dair emir verdiğini ancak Tapu Dairesi Müdürü Ali Alioğlu’nun yapmak istemediğini söyledi. Benan konuşmasında şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile durumu görüştük. 15 Kasım’da tapular verilecekti. Fakat müdürün çekingenliğinden tapular verilmiyor. Bu 4 arsa bizim için sorun değil. 4 arsa sahibine koçanlar verilmesin, diğerlerine verilsin dedik. O 4 arsa da hak sahiplerinden alınıp, başka yerden arsa verilecekse biran önce verilmesi gerekiyor. Bakan tapuların verilmesi için onayı verdi ancak askerden görüş istediler ve süreç uzadı. İçişleri Bakanlığı’na çağrımızdır. Hiçbir sorun yoktur, sorunlar aşılmıştır yeteri kadar bu insanlar mağdur oldu. Bir an evvel bu koçanların hazırlanıp şehit çocuklarına verilmesi gerekiyor.”

Sorunun bakanlık ve ilgili daire müdürü arasında olduğuna işaret eden Benan, “Fakat sorunu çözmek istemiyorlar. Buraya bir çember olacakmış bu çemberin tam şekli şemali yeri büyüklüğü nedir kimse bilmiyor. Burada da sıkıntı var. Çemberin tam nerde olacağı çözülürse hiçbir sıkıntımız olmayacak. Eğer bakan Tapu Daire Müdürüne sözünü geçirirse koçanlar çıkacak. Sözün verilmesinin üstünden 1 ay geçti ama hala tapular yok” şeklinde konuştu. Sorunun resmi yolla ilgili olmadığını yapılacak çemberle ilgili olduğunu belirten Benan “Esas sıkıntı çemberdir yola bağlanacak ama nasıl bağlanacak kimse bilmiyor” dedi.

ARSA SAHİPLERİ NE DEDİ?

Ali Gürkan: “17 senedir burada çocuklarımız için bekliyoruz”

“Alt yapı işlemleri bittikten sonra tapuların verileceğini söylediler ama maalesef bir türlü koçanları bize vermiyorlar. 17 senedir burada çocuklarımız için bekliyoruz. Güzelyurt’tan da bunların mazisi bakidir. Hükümet her tarafa kırsal kesim arsası yapıyor, tamamlıyor, veriyor ama bu arsaları bir türlü laikiyle şehit çocuklarına tamamlayıp vermedi. Tapularımı almak için dernek öncülüğünde biz de uğraşıyoruz. Belediye inşaat izni de verdi. Eğer devlet olarak şehit çocuklarına verdiyseler bu arsaları, o zaman bunun yükümlülüğü tamamlanmalıdır. Kermiya Şehit Çocuğu Arsalarının elektriklerle ilgili tüm parası ödenmiştir. Lambaların bir miktarı olsun takılması gerekiyor. İnşaatlar başladı, malzemeler çalınabilir. Şimdilik sadece 6 tane lamba taktılar.

Mustafa Kara: Bizi oyalıyorlar

“3 sene önce evimin inşaatı bitti. Koçan istedik ama bin bir sıkıntı çıkardılar. Bizi oyalıyorlar. Mağduruz ve tapularımızı bekliyoruz. Dursun Oğuz tapuların yazılmasını söylüyor tapu müdürüne ama müdür yazmıyor. Madem müdür bakanı dinlemiyor, dünya kadar müdür görevden alındı onu neden almıyorlar?”

Tapu Dairesi Müdürü Ali Alioğlu

YENİDÜZEN’in konuyla ilgili ulaştığı Tapu Dairesi Müdürü Ali Alioğlu; projenin büyük olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi, herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.