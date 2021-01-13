100 gram Eroin, 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H.A., ve N.S., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı, alınan bir bilgide zanlıların tasarruflarında kanunsuz Eroin türü uyuşturucu madde olduğu ve zanlıların EP 211 plakalı Renault marka gri renk salona aracı kullandıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis, H.A.’nın kullandığı N.S.’nin ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, araç sürücüsü zanlı H.A.’nın polisleri fark ederek araçtan aşağıya inerek aracın ön kısmına, beyaz renk bir poşet attığı tespit edilmesi üzerine alıkonurken aracın yolcu koltuğunda oturan N.S.’nin araçtan aşağıya inerek koşarak polisten kaçmaya çalışıp olay mahallinden yaklaşık on metre ileride makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirip alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, beyaz renk poşet içerisinde zanlıların huzurunda yapılan kontrolde beyaz renk poşette kahverengi renk yırtık zarf içerisinde beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp tutuklandıklarını söyledi.

Sakallı, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı H.A.’nın gönüllü ifade verdiğini ve olayı izah ettiğini, zanlı N.S.’nin ise bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu ve zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.