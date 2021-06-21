10 vaka, 51 taburcu
"Toplam 9153 test yapıldı, 10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153 olup, 10 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1
Girne
Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2
Gazimağusa
Karakol Bölgesi- 3
21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352
Toplam Vaka Sayısı: 7773
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213