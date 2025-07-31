10. Girne Çarşı Şenliği başladı

Girne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10. kez düzenlenen Girne Çarşı Şenliği renkli karelerle başladı. 30 Temmuz Çarşamba akşamı saat 17:00 itibarıyla start veren şenlik, saat 23:00’e kadar devam etti.

Şenlik süresince beş farklı noktada DJ performansı sergilenirken; maskot gösterileri, şişme balon oyun alanı ve birbirinden lezzetli tatların yer aldığı stantlar alışveriş keyfi ve lezzeti bir arada sundu. Yüksek indirim oranları ile satışa sunulan ürünlerin de cadde üzerinde sergilendiği Girne Çarşı Şenliği, bu akşam yine 17:00’de start verecek.