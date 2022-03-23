1 kilo kokain, 2 tutuklu
Polisin bugün Minareliköy’de düzenlediği ‘Beyaz Kurt Operasyonu’ nda 1 kilo ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi
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Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Minareliköy’de bugün ‘Beyaz Kurt Operasyonu’ düzenledi, 1 kilo ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Olayla ilgili 30 yaşındaki C.O.B ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan 24 yaşındaki A.H tutuklandı.
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Etiketler : polis, narkotik, uyuşturucu