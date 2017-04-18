Sol el bileğinin kırılmasına neden oldular

Tuzla’da “Cesi Kahvesi” isimli iş yeri önünde Şahap Alevşimşek ile Y.Y. ve A.Ç.’ın arasında çıkan kavgada Şahap Alevşimşek’i ciddi şekilde darp ederek sol el bileğinin kırılmasına neden olan Y.Y. ile A.Ç. tutuklandı. “Vahim zarar” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Y.Y. ve A.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandılar.

Yere düşürerek bileğinin kırılmasına neden oldular...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Y.Y. ile A.Ç.’ın 16 Nisan tarihinde Tuzla’da “Cesi Kahvesi” isimli iş yeri önünde Şahap Alevşimşek ile tartıştıkları sırada elleri ve ayakları ile Alevşimşek’in vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettikten sonra yere düşürerek sol el bileğinin kırılmasına neden olduklarını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Çebi, zanlı Y.Y. ile A.Ç.’ın uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Teminata bağlandılar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Y.Y. ile A.Ç.’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine ve 2’şer KKTC vatandaşının 25’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.