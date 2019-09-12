Askeri mühimmat patladı

Çatalköy bölgesinde meydana gelen patlamada koruluk alanda çıkan yangının koruluk alana sıçradığı belirtiliyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin net bir bilgi medyaya yansımadı.

Bölgeye birçok ambulans ve itfaiye gönderildi.

Polis Genel Müdürlüğü açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Bu sabah 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi ve patlamalar halen devam etmektedir. Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti yoktur. Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, güvenlik açısından Girne - Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne - Esentpee Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Yangına henüz müdahale edilemiyor."

Bölgedeki birçok köyde hissedilen ve hala devam eden patlama, kilometreceler öteden duyuluyor.

Bölgede büyük tedrginlik yaşanırken, olayın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da olay yerine gitti.

Bilgi almak üzere bölgede bulunana siyasyelere askeri komutanlar eşlik ediyor.

Yaklaşık yarım saat önce aşlayan patlama, askeri bölge içerisinde yaşanıyor. Mühimmat depolarına ulaşan koruluk yangınındaki peş peşe talamalar, birçok yerleşim biriminden duyuluyor. Bölgede bulunan Acapulco Oteldeki turistler tedbir amaçlı boşaltılırken, dağ yolundan giriş çıkışlar trafiğe kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Özersay: "Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.”

Harmancı: "Umarım can kaybı haberi almadan bu geceyi atlatabiliriz"

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyada paylaşımda bulunarak gerekli her konuda destek olacaklarını söyledi. Harmancı'nın açıklaması şöyle: "Umarım can kaybı haberi almadan bu geceyi atlatabiliriz, resmi kurumlardan gelecek bildirimlere göre ekiplerimizle elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olacağız."

Tatar: "Halkımız soğukkanlı olsun"

Başbakan Ersin Tatar, bu patlamanın kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve halkı soğukkanlı olmaya çağırdı. Önemli olan can kaybının olmaması gerektiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getiren Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi

Bölgede yeni bir patlama daha meydana geldi

Bölgede yeni bir patlama daha meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Acapulco Otel’de olayı yaşayan turistlerle görüşerek oradakilerin endişlenmemesi için telkinde bulundu.

Tatar: "Arazide çıkan yangınla başladı"

Başbakan Ersin Tatar, son bilgileri YENİDÜZEN ve TAK'a açıkladı. Tatar, patlamaların arazide çıkan yangınla başladığını söyledi.

BÖLGEDEN NOTLAR:

- Bölgedeki patlama sesleri şu an durdu, buna karşın yoğun bir barut kokusu her yanı sardı.

- Polis bölgeye yanaşmayı engellemek için yolu çeşitli yerlerden kesti.

- Bölgede çok sayıda üst düzey komutan var.

- KIB-TEK Tekniknaraçları da olay yerinde görüldü. Bölgedeki elektrik için güvenlik tedbirleri alındığı tahmin ediliyor.

- Akıncı: "Sükunet içinde bekleyelim, bulunduğunuz yerlerden ayrılmayın"

- Olay yerinde şu anda büyük bir patlama daha meydana geldi.



Patlama, Taşkent'ten böyle görüntülendi...



Patlama anı

Fotoğraflar: Facebook (Kıbrıslıyım / Kemal Başat)

Görüntü: BRT