“Zeytinyağının litre fiyatı 1000 TL olacak”
Artan maliyetler nedeniyle zeytinyağının market raflarındaki litre fiyatının bin TL civarına yükselebileceği uyarısı yapıldı.
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Artan maliyetler nedeniyle zeytinyağının market raflarındaki litre fiyatının bin TL civarına yükselebileceği uyarısı yapıldı.
Zeytinyağı üretimi de yapan Bafra Gıda’nın Direktörü Gazi Akıncı, hem yükselen maliyetler hem de yeni dikimler olmaması nedeniyle yeni sezon yağ fiyatlarının artacağını söyledi.
Akıncı, “Böyle giderse yeni sezon yağ fiyatı market raflarında litresi 1000 TL civarlarında olacak” dedi. “Tüketiciye de yazık” diyen Akıncı, tedbir çağrısında bulundu.
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