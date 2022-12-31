Zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı

Akçay'da bulunan zeytinyağı fabrikasında bu sabah meydana gelen yangın paniğe yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Akçay'da bulunan zeytinyağı fabrikasında bu sabah 04.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın sonucu, 100 torba preslenmiş zeytin posası odunu, ot biçme makinesi ve 3 metre kare ebatında kamışlıklar tamamen, 1 adet zeytin pres makinesi ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. .