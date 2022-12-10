Zeytinlik'te fidan dikim etkinliği yapıldı

Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” çerçevesinde, Kasım ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Kampanya , Boğaz Piknik alanında düzenlenen çevre temizliği etkinliğiyle başladı.

Geçtiğimiz hafta ise Girne Templos/Zeytinlik bölgesinde halka açık fidan dikimi gerçekleşti.

Zeytinlik İnisiyatifi, öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte 30 adet zeytin fidan dikimi gerçekleşti.