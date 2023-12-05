Zeytin toplamak için ağaca çıktı, 3 metre yükseklikten düştü

Çatalköy'de dün zeytin ağacından yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki Fırat Aladağ yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy'de dün 14.00 sıralarında zeytin toplamak için ağaca çıkan 17 yaşındaki Fırat Aladağ 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Aladağ, olay sonrası Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan muayenesinde, sağ bacağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.