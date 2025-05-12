Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak yönünde yarından itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi.

Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullandı.

Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul müzakerelerini sürdürmek için teklifte bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."