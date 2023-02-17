Haspolat'ta dün evinde aniden rahatsızlanan 59 yaşındaki Zeki Ağırman yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olayın dün saat 14.00 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

Verilen bilgide, Ağırman'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığının ve kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.