“Zehra Aba” da kapısına kilit vuruyor!

Lefkoşa’nın simge işletmelerinden, Göçmenköy’de satışa sunduğu ev yemekleriyle ünlenen “Zehra Aba” isimli 28 yıllık restoran, kapatma kararı aldı.

Restoranın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İnanın çok yorulduk. Kıbrıs’ta esnaf olmak çok zor” denilerek, mekânın satılması kararı alındığı paylaşıldı.

İşletmeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tam 28 senedir Göçmenköy’de başlayan her aşamasında emek ve alın teri olan ZEHRA ABA yı çok üzülerek kapatıyoruz..

Ekmek kapım iki evladımı büyüttüğüm yer…

Kocaman ailem hiç bir karşılık beklemeden her zaman hem maddi hem manevi hep yanımda olduğunuz için Bizi hep koruyup kolladığınız için minnettarım.

Ve klima olmayan mekanımda yazın gavrulan kışın donan sel basdığında masalara çıkan covid de bile bizi yalnız bırakmayan dostlar..

Benim için bu olayın en kötü yanı sizden ayrılmak artık size yemek yapamamak..

İnanın çok yorulduk..

Kıbrıs’ta esnaf olmak çok zor…

Ailece mekanın satılmasına karar verdik…

Biraz dinlenip iş tekliflerini değerlendireceğiz…

Kendinize iyi bakın…”

Restorana adını veren Zehra Kebapçıoğlu Haziran 2020’de hayatını kaybetmişti…