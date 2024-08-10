Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Teknecik Elektrik Santrali'ndeki duman konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yağan Kırok, söz konusu toplantının 14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Mc Palace'ta yapılacağının bilgisini verdi.

Kırok'un paylaşımı şöyle:

"Değerli Çatalköy Esentepe Halkı,

14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da, MC Palace'ta geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Bu toplantıda, bölgemizde faaliyet gösteren Teknecik Elektrik Santrali'nin yaydığı zehirli dumanın çevreye ve sağlığa olan etkilerini ele alacağız. Daha önce yapmış olduğumuz çağrının bir devamı olarak, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerle, çevrecilerle ve siz değerli halkımızla bir araya gelerek önemli bir bilgi alışverişinde bulunacağız.

Katılımınız bizler için büyük önem taşıyor. Bu kritik konuda hep birlikte konuşup, tartışarak en doğru kararlara ulaşacağımıza inanıyorum."