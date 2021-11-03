Zaroğlu: Kurulacak hükümete destek vereceğim

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, kurulacak hükümete destek vereceğini açıkladı, dünkü görüşmede UBP heyetine hassasiyet ve taleplerini aktardığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Zaroğlu, Seçim Yasası’nda karma oy sisteminin kaldırılması ya da basitleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesi, 9 Ocak’ta erken seçim olması halinde bütçenin geçirilmemesi konusundaki endişeleri, seçim sürecinde kurum kuruluşlarda yeni karar alınmamasına yönelik 3 maddelik taleplerini ilettiklerini söyledi.

“Parlamento bu noktada herhangi bir yere varamaz” diyen Zaroğlu, “İradenin yenilenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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