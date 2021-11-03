Gürçağ: Muhtemel kabine yarın ya da Cuma günü Cumhurbaşkanı’na sunulur

UBP’de ‘hükümeti kurma’ çalışmaları çerçevesinde görüşme heyetinde de yer alan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, yarın veya en geç Cuma günü muhtemel kabinenin Genel Başkan Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulabileceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Gürçağ, Azınlık Hükümeti’nin en yakın zamanda erken seçim hedefiyle göreve başlayacağını dile getirdi.

Gürçağ, bugün yeni seçilen Parti Meclisi üyelerinin bir araya geleceğini ifade ederek, toplantıda 6 siyasi partiyle yapılan görüşmelerdeki ana fikrin konuşulacağını, Genel Başkan Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevinin verileceğini belirtti.