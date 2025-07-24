Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmak üzereyken valizindeki şortun cebinde 1 adet 9 mm tabanca mermisi bulunan turist zanlı, suçüstü tutuklandı. Zanlının aynı mermiyle 29 Haziran’da ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Polis memuru Metin Cengiz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunan M.Ö’nün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzere yolcu salonundaki Kale 8 kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan aramada, kendisine ait bir şortun cebinde 1 adet 9 mm çapında tabanca mermisi bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 29.06.2025 tarihinde söz konusu bir adet mermi ile Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tabanca mermisinin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, merminin incelenmek üzere balistik şubeye gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.