Holguin uzlaşı arayışında: Taraflar, biri yeni, toplam dört geçiş noktasının açılması konusunda pozitif

Tümay TUĞYAN

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir müzakere sürecinin önündeki engellerin adım adım aşılabilmesi amacıyla yoğun bir mekik diplomasisi yürütüyor.

Perşembe gecesi adaya gelişinin ardından Cuma günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Pazartesi günü ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la görüşmesinin adından, gözler 9 Kasım Pazartesi günü için planlanan üçlü görüşmeye çevrilmişken, Holguin Salı gün Hristodulidis, dün ise Erhürman’a kısa süreli birer ziyaret daha gerçekleştirdi.

Holguin, her iki görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamalarda, liderlere sorması gereken spesifik birkaç soru olduğunu ve bu nedenle onlarla yeniden bir araya geldiğini ifade ederken, YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre bu diplomasi trafiğinin perde arkasında, güven yaratıcı önlemler konusunda, üçlü görüşme sonrasında kamuoyuna açıklanması hedeflenen ilerlemeye ilişkin pürüzleri gidermek yer alıyor.

Gazetenin güvenilir Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kaynaklara doğrulattığı bu bilgilere göre, Holguin, ikisi Kıbrıs Türk, ikisi Kıbrıs Rum tarafınca önerilen toplam dört yeni geçiş noktasının açılabilmesi yönündeki bir uzlaşıya son noktayı koyabilmek amacıyla yoğun bir çaba harcıyor.

Bunların üçü halihazırda gündemde olan ve Kıbrıs Rum tarafınca önerilen Kiracıköy-Eğlence yolu ile, Kıbrıs Türk tarafınca önerilen Haspolat ve Akıncılar geçiş noktaları.

Dördüncüsü ise Lefke bölgesinde, Kampos yakınlarında yeni bir geçiş noktası.

Kampos’un, Erenköy’ün yerine gündeme geldiği, edinilen bilgiler arasında.

Kampos barikatının, Kıbrıs Rum tarafınca bir süre önce gündeme getirilen 19 maddelik öneri paketinde de yer aldığı iddia ediliyor.

Bir diğer bilgi ise, her iki tarafın da bu dört nokta konusunda pozitif olduğu yönünde. Ancak henüz tam bir uzlaşıdan söz etmek mümkün değil.

Üçlü görüşmenin gerçekleşeceği Pazartesi gününe kadar geçecek olan süre bu anlamda büyük önem taşıyor.

Holguin’in Salı günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mehmet Kemal Bozay’ın kendisine ilettiği bir mesajı almak üzere yaptığını açıkladığı Büyükelçi Ali Murat Başçeri ziyaretinin de bu kapsamda değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Ancak geçiş noktaları konusunda varılacak bir uzlaşı, geçiş kapılarının özgül ağırlığından çok daha büyük bir değere sahip olacak. Çünkü güven yaratıcı önlemler bağlamında kaydedilecek ilerlemeler, aynı zamanda olası bir müzakere sürecinin önünü tıkayan engellerden birinin ortadan kalkması olarak değerlendiriliyor.

Tersi bir durum ise, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çabaların şu an için sona ermesine yol açacak. 1 Ocak 2027 itibarıyla göreve başlayacak yeni BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu konusunda yeniden inisiyatif almasına kadar geçecek süre ise, kayıp zaman olarak haneye yazılacak.