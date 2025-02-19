Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda, ikametgahlarında toplam 212 gram uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan biri, uyuşturucu satışını yaptığını itiraf etti.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 18 Şubat’ta O.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün, zanlının Kermiya’daki ikametgahına gidildiğini, zanlıların polisleri fark etmesi üzerine ön kapıyı açmadığını ve kapının makul güç kullanılarak açıldığını anlattı.

Polis, zanlı O.A.’nın koridorda, zanlı O.H.’nin ise salonda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını; salondaki sehpa üzerinde şeffaf poşet içinde 28 gram, meyve suyu paketinde 28 gram, mavi boyalı kutuda 60 gram, meyve suyu paketinde 84 gram, tepsi içinde tütünle karışık 2 gram Hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve elektronik tartı cihazının emare alındığını da söyledi.

Polis, O.A.’nın yatak odasında ona ait kimliklerin bulunduğu çanta içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 145 TL, 300 dolar, bin 120 sterlin ve 800 TL’nin emare alındığını belirtti.

Polis, akabinde zanlı O.H.’nin Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yapıldığını, cüzdanındaki 2 bin TL’nin emare alındığını, sehpa üzerinde 10 gram ağırlığında Hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı O.H.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi O.A.’dan 300 dolara 15 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis, O.A.’nın ise uyuşturucuyu Whatsapp aracılığıyla irtibata geçtiğini, Kıbrıs’ın güneyindeki bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da temin ettiğini ve onun yönlendirdiği kişilere uyuşturucu sattığı yönünde bir itirafta bulunduğunu söyledi.

Kesat, O.A.’nın 10 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsa satıp 3 bin 600 TL temin ettiği ve paranın bir kısmını harcadığını tespit edildiğini anlattı.

Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.