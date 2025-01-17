Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alınacak

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda 27 yaşındaki Furkat Bazarow’un ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan A.P. tedbirsiz, sürat ve dikkatsiz araç sürerek ölüme sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, alkollü araç kullanma suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının alkollü içki etkisi altında olduğunun tespit edildiğini, kazadan yaklaşık 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis çavuşu Ozan Avcı mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlının kaza mahaline giden polislere, sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini, takriben 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, yapılan alkol testinde zanlının 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ciddi ağrıları olduğunu ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.