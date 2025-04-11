Zanlı, silahı Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye getirdiğini itiraf etti

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan A.K.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının evinde bulunan silahı aracıyla birlikte Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 04.04.2025 tarihinde saat 08:45 raddelerinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada mikrodalga içerisinde 1 adet "Sigsauer" marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare alındığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silahla ilgili balistik sonucunun çıktığını söyledi.

Polis memuru, ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini, silahı 2024 yılında Türkiye ziyareti sırasında temin ettiğini ve aracının bagajında ülkeye Girne Turizm Limanından ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söylediği tarihlerde Türkiye’de olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispa-vücut yapmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.