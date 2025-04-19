Zanlı 3 gün tutukluluk aldı

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir iş insanını vurmak için adaya gönderilen 32 yaşındaki İ.B. polisin gerçekleştirdiği “Fare Kapanı operasyonu" kapsamında tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konunun detaylarını anlatan polis memuru Ali Yeşildal, huzurunuzda bulunan zanlı İ.B.'nin "Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf" suçlarına karıştığını aktardı.

Polis, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelen bir bilgide, bir iş insanını vurması için Türkiye’den aranmakta olan İ.F isimli bir şahıs tarafından azmettirilen erkek bir şahsın adaya gönderildiği öğrenilip "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis operasyon kapsamında yapılan soruşturmalar neticesinde Kıbrıs'ın kuzeyine gönderilen kişinin isminin İ.B. olduğu ve Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otelde kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Yeşildal, mahkemeden temin edilen arama emri ile zanlı İ.B.'nin huzurunda yapılan aramada odadaki dolap içerisinde söz konusu şahsa ait çantada, monta sarılı vaziyette 1 adet 7.65 MM çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, şarjör içerisinde 8 adet, ve tabancanın namlusuna sürülmüş 1 adet toplam 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olayın akabinde itiraf nitelikli ifade verdiğini, teyit ve tekzibi yapılması gerektiği, meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.