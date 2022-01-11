Zafer Burnu'nda metrekareye 79 kilogram yağmur düştü

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en yüksek miktarda yağış alan Kale Burnu’na metrekareye 79 kilogram yağmur yağdığını belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydedilen yağış miktarlarına göre, metrekareye Zafer Burnu 79, Akdoğan ve Beyarmudu 64, Çayırova 59, Mehmetcik ve İskele 55, Salamis ve Dörtyol 48, Vadili 47, Kırıkkale 46, Geçitkale 44, Ziyamet 40, Gazimağusa 38, diğer bölgeler de 36 kilogramın altında yağış aldı.