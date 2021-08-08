Yüzünden bıçakladı, tutuklandı

Girne’de dün gece çıkan kavgada bir kişi yüzünden bıçakla yaralandı. Polis bir kişiyi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 21.30 sıralarında, Girne’de Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin oto parkı içerisinde M.N. (E-33), aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulunan bıçak ile Yalçın Dal’ı yüzünden hafif şekilde yaraladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.