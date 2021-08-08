“Arkasından konuştu diye yüzünden bıçakla yaraladı”

Girne’de arkasında konuştuğu gerekçesi ile Y.D isimli şahsı yaralayan zanlı M. N. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının otopark alanı içinde Girne’de sakin Yalçın Dal’ı ‘arkasından konuştuğu için’ sol yanak kısmından yaraladığını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Fezile Kesat, olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, 7 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında, Girne’de Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yaprak Tantuni isimli restoranın oto park alanı içerisinde Girne’de sakin zanlı M. N. arkasından konuştuğu gerekçesi ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Girne’de sakin Yalçın Dal’ı sol yanak kısmından yaraladığını söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığın, mesele ile ilgili olarak olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)