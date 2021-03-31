Yüz yüze eğitim denemesinde ikinci gün katılım tablosu

Genel orta eğitimde katılım %21

Mesleki Teknik Liselerde %59

Özel okullarda % 86

Ders başı yapması gereken 588 öğretmenin 63’ü dün okula gitti

Genel orta eğitimde 12.sınıfların derslere katılım oranı %28’den %21’e düştü, mesleki teknik liselerde ise %41’den %59’a çıktı. Özel okullarda ise 456 öğrenciden 384’ünün ilk günkü katılım oranıyla okula gittiği, buradaki katılımda değişim yaşanmadığı ifade edildi.

KAÇ ÖĞRENCİ OKULA GİTTİ? Orta eğitimde 12. sınıf 988 öğrenciden ilk gün 277’si okula giderken bu sayı dün 210’a düştü. Devlet bünyesindeki mesleki teknik liselerde ise ilk gün 544 öğrenciden 237’si derslere katılım gösterirken bu rakam dün itibariyle 326 oldu.

KAÇ ÖĞRETMEN OKULA GİTTİ? Devlet okullarındaki 12. Sınıf öğretmenlerin derslere katılım oranı ise %10’dan % 11’e çıktı. Sınıfta ders başı yapması gereken 588 öğretmenin sadece 63’ü dün okula gitti. Önceki gün okula giden öğretmen sayısı ise 54 olarak belirtilmişti.

Fehime ALASYA

Yüz yüze eğitim denemesi kamu okullarında yine başarısızlıkla sonuçlandı. 12.sınıflarda genel orta eğitimdeki öğrenci katılım oranı %28’den %21’e düştü, bu durum mesleki teknik liselerde yüzde 59 oranında seyretti.

Orta eğitimde 12. sınıf 988 öğrenciden ilk gün 277’si okula giderken bu sayı dün 210’a düştü. Devlet bünyesindeki mesleki teknik liselerde ise ilk gün 544 öğrenciden 237’si derslere katılım gösterirken bu rakam dün itibariyle 326 oldu.

Özel okullarda ise 456 öğrenciden 384’ünün ilk günkü katılım oranıyla okula gittiği, buradaki katılımda değişim yaşanmadığı ifade edildi.

Devlet bünyesine bağlı 12.sınıflarda genel orta eğitimdeki öğrenci katılımı %28’den %21’e düşerken, bu durum mesleki teknik liselerde %59 oranında seyretti.

Özellikle özel okullardaki dünkü tabloda ne öğrenci ne de öğretmen katılım oranlarında bir değişiklik yaşanmadı.

Öğretmenler: Özel % 96 katılım, kamuda % 11

12. Sınıf öğretmenlerin özel okullardaki katılım oranı ders zilinin ilk kez çaldığı önceki gün %96 oranında iken bu rakam değişmedi. Buna karşın devlet okullarındaki katılımın ise %10’dan 11’e çıktı.

Sınıfta ders başı yapması gereken 588 öğretmenin sadece 63’ü okula gitti. Dün okula giden öğretmen sayısı 54 olarak belirtilmişti.

Dün de katılım düşüktü…

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda 12’nci sınıf öğrencilerinin düşük katılımla önceki gün ders başı yapmasının ardından dünkü katılımın da düşük olduğu belirtildi. Söz konusu veriler Eğitim Bakanlığı kayıtlarına yansıdı.

Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda önceki gün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlama girişimi eğitim sendikalarının öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime karşı çıkması nedeniyle düşük katılımla başlamıştı. Devlet bünyesinde birçok öğretmenin okula gitmediği, bazı okullarda ise öğrencilerin de eğitime katılmadığı Bakanlık verilerine yansımıştı.