Yurttaşa zam, yandaşa atama ve münhalsiz istihdam!

Fehime ALASYA

Türkiye ile imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” sırasında dile getirilen kamuda gelirlerin artırılması ve tasarruf söylemlerine rağmen 2 aylık hükümetin 80'in üzerinde atama/görevden alma kararı aldığı kayıtlara geçti.

Öte yandan hükümet, 118 müşavir için 2022 Bütçesi’nde 43 milyon 531 bin TL’lik kaynak öngördü.

Geride bıraktığımız 2021 yılında ise evde oturarak, çalışmayan 118 müşavir için 37 milyon 148 bin TL maaş ödemesi yapılmıştı.

Söz konusu görev değişiklikleri, atama ve müşavirler bir yana, birçok devlet kurumunda ise ‘sınavsız, münhalsiz’ işe alımların devam etmesi ise birçok kesimin tepkisini toplamaya devam ediyor.

Başbakanlıkta 14 geçici işçi, Çalışma Bakanlığı İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezine ise 10 kişinin sınavsız-münhalsiz istihdam edildiğini belirten CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu durumu eleştirdi. Barçın, “Hükümet ‘arka kapıdan istihdamlara’ son vermeli ve münhalsiz sınavsız istihdam yerine adaletli bir şekilde işe alım yapmalıdır” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Bütçede para yok, devasal bütçe açığımız var deniliyor ama sınavsız münhalsiz işçi alımı sürüyor”

Devletin bazı kurumlarında Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde ‘yasal sürece uygun’ kamuya istihdamlar yapılabileceği yerde hükümetin ‘münhalsiz, sınavsız’ işçi alımı yaptığını belirten CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu durumu eleştirdi.

Barçın, “Hükümet ‘arka kapıdan istihdamlara’ son vermeli ve münhalsiz sınavsız istihdam yerine adaletli bir şekilde sınavı yapılan gümrük Dairesi'nin sözlü sınavlarını yapmalıdır” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Gümrük Kadrosu için yazılı sınavda başarı gösteren ve Maliye Bakanlığı’nın ek yetki ile istihdamına onay verdiği kişilerin sınav süresinin dolmak üzere olduğunu ifade eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ekonomist Devrim Barçın, bu kişilerin sözlü sınavlarının yapılmadığını belirtti.

Yetkinin verildiği yasal sürenin sonuna geldiğini ve 9 Haziran 2021’den bu yana hala bu kişilerin sınava çağrılmadığını ifade eden Barçın, buna karşın ‘münhalsiz, sınavsız’ 24 kişilik işçi alımı yapıldığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Barçın, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Gümrük Kadrosu için yazılı sınavda başarı gösteren ve Maliye Bakanlığı'nın ek yetki ile istihdamına onay verdiği kişilerin sınav süresi doluyor ama ısrarla bu kişilerin sözlü sınavları yapılmıyor. Buna karşılık popülizm yapmayacağız, bütçede para yok, devasal bütçe açığımız var denmesine ve Maliye Bakanlığı onay vermesine karşın Gümrük münhalinin sözlü sınavını yaptırmayan hükümet, bu ay Başbakanlık'a münhalsiz ve sınavsız 14 Geçici İşçi ve Çalışma Bakanlığı İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezine de 10 kişi yine münhalsiz ve sınavsız istihdam yapıyor. Gümrük sınavında başarı gösterip istihdam edilmeyen insanlarımızın ailece tüm hayatları alt üst olmuş durumdadır. Bir taraftan torpil ile istihdam yapıp diğer taraftan da hakkı ile sınavı kazananların istihdamını onaylamaması asla kabul edilemez. Madem popülizm yapmayacağız diyorlar, o zaman bu hükümet yanlıştan dönmeli, arka kapıdan istihdamlara son vermeli ve münhalsiz sınavsız istihdam yerine adaletli bir şekilde sınavı yapılan gümrük Dairesi'nin sözlü sınavlarını yapmalıdır.”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu:

“Münhalsiz ve sınavsız işçi alımı için bizden hiçbir karar çıkamaz, bu konuyla ilgili yorum yapmam mümkün değil”

‘Münhalsiz’, ‘sınavsız’ işçi alımlarını sorduğumuz Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, “Münhalsiz ve sınavsız işçi alımı için bizden hiçbir karar çıkamaz, bu konuyla ilgili yorum yapmam mümkün değil” dedi. Maliye Bakanlığı’nın Başbakanlıktan Dördüncü Derece Muhafız mevkisine 30 kişi talep ettiğini, buna karşın Başbakanlıktan 22 kişi için yetki veya onay çıktığını kaydeden Köseoğlu, bu kişilerin sözlü sınava çağrıldığını, atamalarının yapıldığını ve işbaşı yaptıklarını belirtti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Köseoğlu, ortada münhal için ek yetki olmadığını, Maliye’nin talebi olduğunu kaydetti.

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