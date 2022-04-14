“KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Ankara’da imzalandı.

Protokolle, Türkiye'den KKTC'ye ağırlıkla hibe ve kredi olarak 2022 yılı için KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarılması öngörülüyor.

Protokole, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla 2022 yılı için imzalanan protokolle; “Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını” söyledi.

Sucuoğlu, “Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki saatten fazla süren görüşme ve protokolün imzalanması sonrası Sucuoğlu ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

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