Yüksekten düşen 20 yaşındaki genç ağır yaralandı
Haspolat’ta, bu sabahın erken saatlerinde 20 yaşındaki MD Sıfat Ahmed, işyerine ait lojmanın ikinci katındaki balkonunda bulunduğu sırada yaklaşık 6.40 metre yükseklikten düşerek, ağır şekilde yaralandı.
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Haspolat’ta, bu sabahın erken saatlerinde 20 yaşındaki MD Sıfat Ahmed, işyerine ait lojmanın ikinci katındaki balkonunda bulunduğu sırada yaklaşık 6.40 metre yükseklikten düşerek, ağır şekilde yaralandı.
Polis basın bültenine göre, yaralı şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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