Yükseköğretimde güz dönemi geç başvuruları için sistem açıldı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, eylül-ekim döneminde herhangi bir nedenle başvuramayan öğrenciler için, güz dönemi geç başvuru sistemi açıldı.

Duyuruda, 20024-20025 Öğretim Yılı Güz Dönemi geç başvuruların 18-19 Kasım tarihlerinde YÖBİS (https://yobis.mebnet.net/) üzerinden alınacağı, sistemin dün gecedenitibaren başvuru kabul etmeye başladı.

Duyuruda, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin sistem üzerinden müfettiş tarafından gönderilen mesajları takip etmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi.