"Yükseköğretimde ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Bu çalışmayı kim yapacak?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'de Yurt Dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde (YÖK) değişiklikler yapıldığını belirterek, ülkemizde de bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgu yaptı, bu çalışmaları kimin yapacağını sordu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Ülkedeki üniversiteleri ve tabii ki doğal olarak ekonomiyi de etkileyecek bu konuyla ilgili çalışma yapacak, ülkeyi yönettiğini iddia eden 'yönetici' var mı?" diye sordu.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Türkiye'de, 15.3.2024 tarihinde Yurt Dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin bizdeki üniversitelerin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan öğrenci potansiyelini nasıl etkileyeceği konusunda ciddi bir çalışmaya, kriterlerin yerine getirilebilmesi için yapılması gerekenleri planlamaya ihtiyaç var. Kim yapacak? YÖDAK mı, yoksa Eğitim Bakanlığı mı? Bu şartlarda!

Polis tarafından yürütülen ve seyrine hiçbir siyasinin müdahale etmemesi gereken soruşturmayı "dizi film" izler gibi izlemekten, üzerlerine vazife olmayan konularda açıklamalar yapmaktan kafalarını kaldırıp ülkedeki üniversiteleri ve tabii ki doğal olarak ekonomiyi de etkileyecek bu konuyla ilgili çalışma yapacak, ülkeyi yönettiğini iddia eden "yönetici" var mı?