CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının boş bırakılması ve gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Beni hanginizin Türkiye'ye gideceği ilgilendirmez Sn. Tatar. Aranızda diyalog kurup birinizin gitmemesi, hiç olmazsa her gün on defa "yücelttiğiniz" devlette Cumhurbaşkanlığı makamını boş bırakmamayı becerebilmeniz beklenirdi. Gerisi laf-ı güzaf...” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Tatar'ın Yanıtına Yanıt...

Sn. Tatar Türkiye'ye giderken Cumhurbaşkanı vekilliğini Sn. Töre'ye bırakmıştı.

Ama Sn. Töre Cumhurbaşkanı vekili olduğu Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasına karşın Türkiye'ye gitmeyi tercih etti ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamı boş kaldı.

Ben de bunu, her "devlet" dediklerinde ağızlarından üç defa daha çıkanlar tarafından gerçekleştirilmiş bir laubalilik olarak niteledim.

Videosu yayımlanmış olan Meclis konuşmasında da dinlenilebileceği gibi, "hukuka uygunluğunu tartışmayacağım ama", illa ki hem Cumhurbaşkanı, hem de Meclis Başkanı yurt dışında olacaksa geçmişte vekaletin Meclis Başkan Yardımcısı'na bırakıldığı örnekler var ama siz onu da yapmadınız dedim.

Sn. Töre'ye Meclis'te açıkça, vekillik size bırakıldığına göre siz yurt dışına çıkmayacaktınız demiş olmama rağmen Sn. Tatar alınmış. Belli ki Sn. Zorlu Töre'ye bir şey demeyi tercih etmediği için bana yanıt vermeyi seçmiş.

Beni hanginizin Türkiye'ye gideceği ilgilendirmez Sn. Tatar. Aranızda diyalog kurup birinizin gitmemesi, hiç olmazsa her gün on defa "yücelttiğiniz" devlette Cumhurbaşkanlığı makamını boş bırakmamayı becerebilmeniz beklenirdi. Gerisi laf-ı güzaf...