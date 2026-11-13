Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bir yıl önce ne söylediysek o yolda gidiyoruz” diye konuştu. Kanal T’de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığının seçim sürecinde de tarafsız ve bağımsız olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, COP31 Zirvesi ve Kıbrıs Sorunu olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi.

“Şu anda var olan statükonun fotoğrafa yansıması…”

Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, giderken ne bekledilerse, onların gerçekleştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bize davet, bir ay kadar önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Sayın Hristodulidis’e ise organizasyon sekreteryasından gitti. Davetin iletilme usulleri, karşılamaları da yansıtıyor. Aile fotoğrafında yer almayacağımızı biliyorduk. Bu, şu anda var olan statükonun fotoğrafa yansımasıdır” dedi. Bu tip organizasyonlarda esas meselenin, kurulabilecek temaslar olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sayın Hristodulidis ile üçlü bir görüşme yapma beklentim yoktu. Son görüşmede, “İkimiz de Antalya’da olacağız, orada bir görüşme yapabiliriz” dedim. Sayın Maria Angela da “Genel Sekreter de orada. İsterseniz görüşebilirsiniz” dedi. Hristodulidis kabul etmedi. Gerekçe olarak vakitlerinin yeterli olmadığını söyledi. Geriye kalan her şey beklentilerimiz dahilindeydi” diye konuştu. “COP31 Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılmasaydı, zaten biz orada olamayacaktık. Statü bu. Değişmesi gerektiğini söylediğimiz statü de bu” diyen Erhürman, Antalya’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin kendileri açısından olumlu geçtiğine işaret etti.

“Süreci Türkiye Cumhuriyeti ile tam istişare içerisinde yürütüyoruz”

Antalya’da beklentisinin dışında bir şey olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Temaslar düzeyinde ise beklentimin ötesinde gerçekleşti” dedi. “Cumhurbaşkanı olalı bir yıl oldu. “Benim bir metodolojim var.” diyordum. Birinci maddem siyasi eşitlik, birinci unsuru ise dönüşümlü başkanlıktı. İlk toplantıda siyasi eşitliğin olacağı ilan edildi. “Bu, benim dört maddelik metodolojimin üçte biridir.” dedim. Dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oy da bu metodolojinin unsurlarıdır. Ben hala aynı noktadayım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, aynı noktada ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Dört maddelik metodolojiyi, müzakere masasının çözüme ulaşması için koyduğunu belirten Erhürman, süreci Türkiye Cumhuriyeti ile tam istişare içerisinde yürüttüklerini vurguladı ve son üçlü görüşmeden sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı anımsattı.

“Öneride Kıbrıs Türk tarafının verdiği bir şey yok…”

Üçlü görüşmeye gitmeden önce açıkladığı “Oyun değiştirici öneri” ile ilgili soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Burada Kıbrıs Türk tarafının verdiği bir şey yok. Masada konuşulmayan şeyler bile Rum basınına beş dakikada sızar. Bunun sızmaması, sızdırmadıklarını gösteriyor. Sızdırılmadığına göre benim basın toplantısında söylediğim gibi diplomasiye bir şans vermemiz lazım. Sızdırıldığı takdirde Rum basınından “Niye bunu kabul etmedin?” sorusu gelecek. Benim için önemli olan iş yapmaktır. Bırakalım, belki bizi bir sonuca ulaştırır. Bu önerinin Kıbrıs Türk tarafına bir şey kaybettirmesi söz konusu değil. Guterres'le yapılacak üçlü görüşmede bu öneri masada olacak. BM bu öneriye olumsuz bakmadı. Bu, bir şekilde onların da gündeminde olan bir şey” dedi. Geçiş noktalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Beklentiyle sonucu doğru değerlendirmek lazım. Haspolat, Kiracıköy ve Eylence konularından vazgeçip sadece Gambo ile Akıncılar'ı açıyoruz deseydik, durum başka olurdu. Ama biz bunları üçlü görüşmeye bırakıyoruz dedik” diye konuştu. “Bir yıl önce ne söylediysek o yolda gidiyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkede gerçekleştirilecek seçimlere de değindi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bu süreçte de tarafsız ve bağımsız olmaya devam edecek” dedi.