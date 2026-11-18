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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA Enerji’ye ait makinelerin ülkeye getirilmesini engellemek ve hükümetin enerji politikalarını protesto etmek amacıyla Mağusa Serbest Liman kapısı önünde başlattığı eylemi sürdürüyor.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, 2010 model iki makinenin ülkeye sokulmasını engellemek için eylem yaptıklarını, iki makinenin daha yolda olduğunu belirtti.

Tuğcu, makinelerin ülkeye getirilme sürecine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Makinelerin 13 Ağustos 2026 tarihinde Bangladeş’ten yola çıktığını açıklayan Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun AKSA’ya kapasite artırımı kararını ise 5 Ekim 2026 tarihinde, seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce aldığını vurguladı.

“Makineler 13 Ağustos’ta yola çıktı, karar 5 Ekim’de alındı”

Tuğcu, 17 yaşındaki makinelerin Bakanlar Kurulu kararından yaklaşık iki ay önce yola çıkarılmasına dikkat çekerek, söz konusu makinelerin enerji arz güvenliğini sağlamak için değil, AKSA’ya rant sağlamak amacıyla getirildiğini söyledi.

KIB-TEK’in Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla çıktığı ihaleye fesat karıştırıldığını daha önce de dile getirdiklerini belirten Tuğcu, yeni bilgilerin bu açıklamalarını doğruladığını ifade etti.

Tuğcu, dünyadaki üretici firmaların üç yıldan önce yeni makine teslim edemeyeceklerini bildirmelerine rağmen teknik şartnameye 18 aylık teslim süresi konulduğunu söyledi.

Bu şartın ihalenin sonuçlanmasını engellemek amacıyla belirlendiğini ifade eden Tuğcu, hükümete ve hükümete talip olan siyasi partilere enerji politikalarına ilişkin tutumlarını açıklama çağrısında bulundu.

“Bunun bedelini vatandaş faturalarında ödeyecek”

Ülkenin ihtiyaç duymadığı 17 yaşındaki makineler için kira bedeli ve alım garantisi ödeneceğini belirten Tuğcu, bunun maliyetinin elektrik faturaları aracılığıyla halka yansıtılacağını söyledi.

Tuğcu, “Bunun bedelini toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz. 17 yaşındaki makineye ve ihtiyacımız olmadığı halde yeni gibi kira bedeli, alım garantisi ödeyeceğiz. Bunun bedelini faturalarda vatandaş ödeyecek” dedi.

Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi için topluma çağrıda bulunan Tuğcu, Makine Mühendisleri Odası'nın da söz konusu makinelere ihtiyaç bulunmadığını bilimsel verilerle ortaya koyduğunu belirtti.

Tuğcu, ihtiyaç duyulmayan makinelerin ülkeye getirilmesinin arkasında rant, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık bulunduğunu söyledi.

“Kalecik 3 sözleşmesindeki fizibilite raporu nerede?”

Makinelerin çevreye de büyük zarar vereceğini belirten Tuğcu, hükümetin daha önce 2030 yılında fosil yakıt kullanımının sona ereceği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Kalecik 3 sözleşmesine de değinen Tuğcu, AKSA'nın bir yıl içerisinde fizibilite raporunu tamamlayarak toplumla paylaşması gerektiğini ancak raporun açıklanmadığını söyledi.

Kabloyla elektrik getirilmesi projesini de eleştiren Tuğcu, projenin hayata geçirilemeyeceğini belirtti, bilimin buna işaret ettiğini kaydetti.