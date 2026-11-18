BRTK’da amiri tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Betül Arslan Akkuş, polise başvurduğunu ve darp raporu aldığını açıkladı. Akkuş, olayın bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını istedi.

BRTK’da yaşanan şiddet olayının ardından açıklama yapan Betül Arslan Akkuş, bir hemcinsi ve aynı zamanda anne olan amiri tarafından fiziksel saldırıya uğradığını belirtti.

Olayın, radyoların sekreterlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yaptığı görev paylaşımı önerisi sonrasında başladığını aktaran Akkuş, kurumsal bir ihtiyacı konuşmak için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ağır hakaret ve küçümseyici ifadelere dönüştüğünü kaydetti.

Konuyu yüz yüze ve nezaket çerçevesinde çözmek amacıyla yaptığı görüşme girişiminin fiziksel saldırıyla sonuçlandığını ifade eden Akkuş, yumruklu saldırıya uğradığını, çalışma arkadaşlarının araya girmesiyle olayın büyümesinin önlendiğini belirtti.

Olayın ardından polise başvurduğunu ve darp raporu aldığını açıklayan Akkuş, tanıkların dinlenmesini, kamera kayıtlarının muhafaza edilerek incelenmesini ve hukuki sürecin bütün yönleriyle işletilmesini beklediğini kaydetti.

“44 yıldır bu kurumun içindeyim”

Yaşananların yalnızca kişisel bir şiddet meselesi olmadığını belirten Akkuş, olayın kamu kurumlarındaki yönetim anlayışı, liyakat, çalışma barışı ve insan onuruna saygı konularını da gündeme getirdiğini ifade etti.

Dokuz yaşından beri BRTK bünyesinde bulunduğunu ve 44 yıldır kurumun üretiminde yer aldığını belirten Akkuş, kurumun kendisi için yalnızca bir iş yeri değil, çocukluğu ve emeğiyle hayatının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Hiçbir makama torpille gelmediğini, emeği, birikimi ve yılların deneyimiyle bulunduğu noktaya ulaştığını kaydeden Akkuş, kamu kurumlarında makam sahibi olmanın kişiyi hukukun, nezaketin ve hesap verebilirliğin üzerinde tutup tutmadığını sorguladı.

Bir kurumun itibarının yöneticilerinin makamlarıyla değil, çalışanlarına gösterdikleri saygı, adalet ve liyakat anlayışıyla ölçüldüğünü belirten Akkuş, BRTK'nın kişisel güç ve egolara teslim edilemeyeceğini ifade etti.

“Emeğimi savunmaktan vazgeçmeyeceğim”

BRTK'nın toplumsal varlığın ve mücadele tarihinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Akkuş, kurumun geçmişte büyük emeklerle var edildiğini anımsattı.

Akkuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben susmayacağım. Korkmayacağım. Hukuk içinde hakkımı aramaktan, emeğimi savunmaktan ve kurumumun itibarını korumaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü mesele bir makam, bir koltuk ya da kişisel bir hesaplaşma değildir. Mesele emeğin, liyakatin, insan onurunun ve kurumsal hafızanın korunmasıdır.”

Makamların ve unvanların geçici olduğunu, insanın ardında bıraktığı izlerin, karakterinin ve yaptığı işin kalıcı olduğunu belirten Akkuş, BRTK'nın güç gösterisine değil; liyakate, vicdana, adalete ve kurumsal aidiyete ihtiyacı olduğunu kaydetti.