Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA tarafından ülkeye getirilen 2010 model makinelerin girişini engellemek amacıyla yarın sabah Mağusa Serbest Liman girişinde yeniden eylem yapacak.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever’in, sendika Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, yarın (Çarşamba) saat 05.30’da liman girişinde olacakları duyuruldu.

Açıklamada, AKSA tarafından ülkeye getirilen 2010 model eski makinelerin kamu yararına hizmet etmeyeceği savunularak, bu makinelerin üretim maliyetlerini artıracağı ve elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olacağı yönündeki endişeler dile getirildi.

Söz konusu makinelerin ülkeye girişini engellemek için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten EL-SEN, önceliklerinin halkın çıkarlarını korumak, elektriğin daha uygun maliyetlerle üretilmesini sağlamak ve KIB-TEK’i yaşatmak olduğunu vurguladı.

Sendika, toplumun çıkarlarını ilgilendiren her konuda ve her platformda mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.