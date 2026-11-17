Güzelyurt-Lefke çift şeritli anayolunda iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 26 yaşındaki Yüksel Göztaşı yaşamını yitirdi, 36 yaşındaki Muhammad Ahsan Ali yaralandı.

Polis açıklamasına göre kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Doğancı Çemberi'ne yaklaşık 300 metre kala meydana geldi.

Yüksel Göztaşı yönetimindeki YT 813 plakalı motosiklet, Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada aynı yönde ilerleyen Muhammad Ahsan Ali yönetimindeki ZD 482 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden Göztaşı'nın motosikleti, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan Göztaşı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Muhammad Ahsan Ali'nin ise aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.