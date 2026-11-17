Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) bir amirin çalışanına fiziksel şiddet uyguladığını belirterek, olayla ilgili süreci yakından takip edeceklerini ve üyelerinin yanında duracaklarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, seçim sürecinde yaşananların BRT’nin kurumsal yapısını yıprattığı, kamu yayıncılığında tarafsızlık ve liyakat açısından sorunlar yarattığı ifade edildi.

BRT’de bugün yaşanan olayda kurum içindeki gerilimin şiddet boyutuna taşındığı belirtilen açıklamada, bir amirin çalışanı olan gazeteciye fiziksel şiddet uyguladığı kaydedildi. Meslektaşlarının sağlık raporlarını aldığı ve polise şikâyette bulunarak davacı olduğu aktarıldı.

KTGB, süreci sonuna kadar takip edeceklerini ve üyelerinin yanında duracaklarını vurguladı.