Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’nin 6. Dönem Toplantısı’na katıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ile Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan sanat üniversitelerinin rektörleri ve temsilcileri bir araya geldi.

Türk dünyasında sanat eğitimi ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesinin ele alındığı toplantıda, Azerbaycan’dan bir ve Kazakistan’dan iki üniversitenin birliğe üyeliği onaylandı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaçar’ın Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği dönem başkanlığı görevinin bir yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, rektörlerle bir araya gelerek ortak kültürel ve sanatsal çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de Bakan Ersoy’a ARUCAD adına bir plaket takdim etti.

Toplantıda, 2027 yılında düzenlenmesi planlanan uluslararası sanat etkinlikleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, 19 Mayıs 2027’de Ankara’da “Türk Dünyasının Genç Yetenekleri Festivali” ile Eylül 2027’de “Türk Dünyası Sanatları Sempozyumu ve Festivali”nin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Festivallerde öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla konserler, sergiler, yarışmalar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanırken, Eylül ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te uluslararası bir tiyatro festivali gerçekleştirilmesi de gündeme geldi.

Program kapsamında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yeni Müzik Topluluğu tarafından “Gelenekten Geleceğe: Anadolu ve Balkanlar’da Türk Müziği” başlıklı bir dinleti sunuldu. Toplantının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, sanat üniversitelerinin rektörlerini TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nde ağırladı.

Vehbi’nin de katıldığı görüşmede, Türk dünyasının ortak kültürel mirası ve sanat üniversiteleri arasındaki iş birliği olanakları ele alındı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının gerçekleştirilmesine TÜRKSOY ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da katkı sağladı.